شقفة خزفية من العصر الأيوبي قطعة العرض المتحفي لشهر نوفمبر بمتحف شرم الشيخ

أعلن متحف شرم الشيخ عن قطعة العرض المتحفي لشهر نوفمبر الجاري، والتي جاءت تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للفنون الإسلامية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المتحف سلط الضوء على شقفة خزفية مزخرفة من العصر الأيوبي، تقدم نموذجًا لجماليات الفن الإسلامي وما يتميز به من تنوع في العناصر الزخرفية ودقة في التكوين، وتعد نموذجًا للفن الإسلامي؛ لذا جرى اختيارها لتكون قطعة العرض المتحفي على مدار شهر نوفمبر الجاري، تزامنًا مع اليوم الدولي للفنون الإسلامية.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن الشقفة الخزفية مزخرفة بطائر الطاووس وعناصر نباتية، ويتصدر المشهد طائر الطاووس ذو الرقبة الطويلة والمنحنية، ويتداخل تكوينه مع زخارف نباتية من أغصان وأوراق وعناصر زهرية تنتشر حوله على أرضية فاتحة تتناثر عليها نقاط دقيقة، بينما تتباين درجات الأزرق الداكن والأسود، لتمنح التكوين ثراءً بصريًا مميزًا.

وأكد أن القيمة الجمالية للقطعة لا تقتصر على تصوير الطائر والعناصر النباتية، بل تمتد إلى طريقة تنظيمها داخل المساحة الخزفية؛ حيث تتكامل الخطوط المنحنية مع التفاصيل الدقيقة، ويتحقق التوازن بين العنصر الرئيسي والزخارف المحيطة به، في تكوين يعكس قدرة الفنان على استلهام الطبيعة وتحويل عناصرها إلى مفردات زخرفية متناسقة.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم الدولي للفنون الإسلامية في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 2019، تقديرًا لما تمثله الفنون الإسلامية من ثراء حضاري وإبداع إنساني، وما تعكسه من تنوع في الأساليب الفنية والتقنيات والخامات، فضلًا عن دورها في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات.