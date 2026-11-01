ترامب: الولايات المتحدة لا تزال أمامها هدف أو هدفان لضربهما في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا يزال يتعين عليها التعامل مع موقع أو موقعين داخل إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية قادرة على استهدافهما خلال 10 دقائق، في تصريحات تأتي وسط استمرار التوترات العسكرية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير نشرته الأحد 1 نوفمبر 2026، بأن ترامب أكد أن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير جزء كبير من القدرات العسكرية والبرنامج النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أن هناك أهدافًا لا تزال بحاجة إلى التعامل معها.

ونوه ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا، إلى موقع «جبل كولانغ»، المعروف باسم «بيكاكس ماونتن»، باعتباره أحد المواقع التي قد تستهدفها الولايات المتحدة، مضيفًا أن التعامل معه يمكن أن يتم بسرعة كبيرة.

ويُشتبه في أن الموقع يضم منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من مجمع نطنز النووي، فيما نفت الحكومة الإيرانية وجود أي أنشطة نووية في ذلك الموقع.

وفي سياق متصل، أوضح ترامب أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران تسير، على حد وصفه، بصورة جيدة، لكنه شكك في إمكانية الاعتماد على الجانب الإيراني، معتبرًا أن طهران ليست شريكًا موثوقًا في المفاوضات.

من جهته، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن ترامب لم يتخذ قرارًا بشأن شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي.

فيما حذر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجمات جديدة، متوعدًا برد فوري وقوي دون قيود جغرافية، وفق بيان صادر عنه.

كما وجه خامنئي القادة العسكريين بتحديث قائمة الأهداف الإيرانية لتشمل مختلف الأصول المادية وغير المادية التابعة لما وصفه بالعدو الأمريكي الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية تقودها وساطات إقليمية، من بينها قطر وباكستان، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تحول دون تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.