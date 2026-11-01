داخلية غزة: طائرات الاحتلال استهدفت ضباطا وعناصر للشرطة خلال تأدية واجبهم في مواصي خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد وأصيب عدد من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، يوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لهم أثناء تأدية واجبهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان نقلته وكالة «صفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من ضباط وعناصر الشرطة في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ويحاول الاحتلال من خلال استهداف عناصر الشرطة، إحداث حالة من الفراغ الأمني والفوضى في قطاع غزة.

واستشهد 8 فلسطينيين باستهدافين إسرائيليين على مواصي خان يونس وحي الرمال في غزة، في حين استشهد مواطن متأثرًا بإصابته وسط القطاع مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم وطفل وإصابة آخرين بينهم أطفال بحالة حرجة جرّاء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة القاهرة في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت ضباطًا وعناصر من الشرطة خلال تأدية واجبهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد المواطن إبراهيم عادل سعيد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط القطاع قبل أيام.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه مناطق جنوبي وشرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أطلقتها الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى مناطق وسط وغربي المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا، فيما استمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى كمال عدوان.

وشهدت أجواء جنوبي وشرقي خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع.