مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال: نبحث عن عادل إمام وصلاح السعدني ووحيد حامد في ريف مصر

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وجّه بإقامة فعاليات المسرح في 20 جامعة مصرية.

وأضاف في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء السبت، أن الفعاليات تستمر ليوم واحد، ويُقام على هامشها ورش تدريبية تستمر لـ3 أيام، مشيرًا إلى أن الطلاب المتميزين من كل جامعة سيتلقون تدريبا بالقاهرة لعرض فنونهم وطموحاتهم على مسارحها.

وأكمل: «هنا أنت بتنشري الفنون التي كانت حكرًا على العاصمة أو القاهرة وكانت شديدة المركزية.. وبتبحثي عن عادل إمام وصلاح السعدني، والأستاذ وحيد حامد، وبتدوري على أولاد الريف المصري».

ونوه إلى أن مسرح «المواجهة والتجوال» تأسس في عهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، واستمر في التطور حتى عهد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة السابق.

واستكمل أن المشروع، اليوم، يقدم عروضًا مسرحية، يوزع الكتب مجانًا، ويقيم معارضًا لها، وينظم ورشا تدريبية، وغيرها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل حياة كريمة، ومصر الخير، والوزارات المعنية كالتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، متابعًا أن «المشروع يكبر خطوة بخطوة، وأصبح برنامجًا متكاملًا».

وتابع أن المشروع يركّز على الفئات الأولى بالرعاية ويقدّم لهم الكتب المجانية، لافتًا إلى أن المرحلة السابعة من المبادرة تستهدف تنفيذ 250 فعالية بـ250 قرية.

وأشار إلى أن مسرحية «عاشقين ترابك» من إخراجه في 2011، والتي اصطدم فيها مع جماعة الإخوان المسلمين لأول مرة، وجّهت أنظاره إلى مسرح الكابريه السياسي المختص بنقد الأوضاع السياسية والاجتماعية بأسلوب مباشر ولاذع يجمع بين السخرية والهزل والمضمون الفكري.

وذكر أنه استهدف منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية والتحاقه بالبيت الفني للمسرح الوصول بالفنون إلى مختلف أنحاء الجمهورية، بعيدًا عن تمركزها في نحو كيلومتر مربع بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، مشيرًا إلى أن «الإنتاج الاحترافي بتاع الدولة المصرية كله في حوالي كيلومتر مربع في وسط البلد ومصر كبيرة».

وأضاف: «الخريطة كانت قدامي لأن أنا ابن ريف وجاي من الأقاليم.. وعلشان كنت أروح أقرب مكان ليا فيه ثقافة كنت أمشي 7، 8 كيلو على رجلي وأنا صغير»، متابعًا: «دائما الحلم ده كان جوايا إن أروح بالفنون للناس دي».



وتستعد وزارة الثقافة لإنتاج خمسة عروض مسرحية جديدة من خلال مشروع «المواجهة والتجوال»، في إطار تفعيل توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وتأهيل نخبة من الطلاب المتميزين للمشاركة في عروض البيت الفني للمسرح بالقاهرة والمحافظات.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، استمرار المشروع في تنفيذ جولاته بالمحافظات، حيث يستعد للانطلاق الأسبوع المقبل في محافظتي الفيوم والمنيا، بعد اختتام فعاليات المرحلة السابعة بمحافظة المنوفية، بما يعزز وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى مختلف المناطق.

وأكد قنصوة أن وصول العروض الفنية والورش التدريبية المتخصصة إلى القرى والجامعات يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ توجهات الدولة في تنمية الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيري وتفاعل الأطفال والشباب والأسر مع الأنشطة المسرحية والثقافية يعكسان مكانة الفنون في المجتمع المصري ودورها في بناء الوعي.

ومن المقرر أن تستكمل المرحلة السابعة من المشروع جولاتها في محافظات الجمهورية، انطلاقًا من قنا وصولًا إلى حلايب وشلاتين في يونيو من العام المقبل، مستهدفة الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة».

وتنفذ المرحلة السابعة من المشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتنمية المحلية، إلى جانب الجامعات ومراكز الشباب والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة «حياة كريمة».