3 شهداء في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس جنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، وأصيب عدد آخر، فيما شهدت عدة مناطق في قطاع غزة قصفًا مدفعيًا مكثفًا وسط إطلاق نار، في خروقات إسرائيلية متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد ما لا يقل عن 3 مواطنين، وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب مدخل أرض المانجا في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي حدثٍ آخر، شن طيران الاحتلال غارة على حي الرمال غربي مدينة غزة.

وصباح اليوم ذكر مراسل الوكالة أن المواطن إبراهيم عادل سعيد، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة قبل أيام.

وقال إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانًا مكثفة واستهدفت مناطق جنوبي وشرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس.

ووفق المراسل، فإن طلقات نارية أطلقتها الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين، وصلت إلى وسط وغربي المدينة. وفي شمالي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا.

وذكر أن إطلاق نار مكثف استمر لساعات في محيط مستشفى «كمال عدوان».

وفي السياق، شهدت أجواء جنوبي وشرقي خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع.