متحدث الحرس الثوري: توجيهات المرشد الإيراني تفتح فصلا جديدا في الحرب

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، أن القوات المسلحة الإيرانية تعتزم تحديد أهداف جديدة والتخطيط لعمليات في مناطق جغرافية مختلفة، مشيرًا إلى أن طهران وضعت مسرحًا عملياتيًا واسعًا ضمن خططها لإلحاق الضرر بخصومها.

وأوضح محبي، أن هذه التوجهات تأتي في أعقاب التوجيهات التي أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين.

وقال إن توجيهات المرشد «فتحت فصلًا جديدًا في الحرب»، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر استعدادًا للرد على أي هجوم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الطلبة «إيسنا».

وأضاف المتحدث أن إيران تجاوزت مراحل عدة من الحرب، وتستعد للانتقال إلى مراحل جديدة، موضحًا أن أهداف خصومها تغيرت تدريجيًا بعد إخفاقهم، بحسب وصفه، في تحقيق أهدافهم المعلنة، التي شملت إسقاط النظام وتقسيم البلاد.

وأوضح أن الأهداف المطروحة لاحقًا تضمنت تقليص مدى الصواريخ الإيرانية، ووقف الأنشطة النووية، وإخراج اليورانيوم من البلاد، والسيطرة على مواقع نفطية وجزر، لافتًا إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق، وأن التطورات انتهت إلى التركيز على فتح الخليج العربي.

وأكد أن التوجيهات الإيرانية الجديدة لا تضع قيودًا جغرافية على نطاق العمليات، موضحًا أن توسيع نطاق التخطيط العسكري يتيح استهداف مناطق جديدة والرد على أي هجوم، بما يحقق «الردع الكامل».