 مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بطريق القصير - مرسى علم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بطريق القصير - مرسى علم

كمال رشاد
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 11:49 ص

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب اثنان آخران في حادث سير صباح اليوم بطريق القصير - مرسى علم

تلقي مركز سيطره الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامة بالبحر الأحمر بلاغا من مستشفى القصير التخصصي يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تريلا محملة أسمنت واحتراقها بطريق القصير - مرسى علم.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، لنقل المصابين إلى مستشفى القصير وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أبو الحسن جمال محمد وأحمد رمضان عبدالرحمن بحروق تتراوح بين الدرجة الأولى والثانية، ومصرع محمد حسني وزياد خليفة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد المسئولية عن التصادم، ومدى وجود أخطاء أو مخالفات مرورية.

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