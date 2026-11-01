التحقيق مع تاجر مخدرات حاول غسل 120مليون جنيه

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اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى) لغسله 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في تجارة المخدرات وترويجها.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات).

وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.