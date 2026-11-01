6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

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استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدينة غزة، وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين - حتى اللحظة- وإصابة آخرين، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.

وفي سياق متصل، استشهد مواطن، وأصيب عدد آخر بجروح، بينهم حالات وصفت بالحرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين خلف «تاج مول» في شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وباستشهاد المواطنين الستة، ترتفع حصيلة الشهداء في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى ثمانية.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه مناطق جنوبي وشرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أطلقتها الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى مناطق وسط وغربي المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا، فيما استمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى كمال عدوان.

وشهدت أجواء جنوبي وشرقي خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب تقارير متطابقة، قتل جيش الاحتلال 1580 مواطنًا فلسطينيًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فيما أصيب المئات.



