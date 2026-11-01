البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك ضمن تحالف بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

.. بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الإمارات دبي الوطني

التمويل بقيمة 265مليون دولار ويستخدم في إنشاء فندق جديد وتطوير أنشطة الضيافة لفنادق مجموعة الداو ADD Properties



أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته في تحالف تمويلي بقيمة إجمالية تصل إلى 265 مليون دولار أمريكي، بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لتمويل إنشاء فندق جديد وتطوير أنشطة الضيافة لفنادق مجموعة الداو ADD Properties التابعة للمهندس / باسل سامي سعد والتي تمتلك عدد من الفنادق في الغردقة والجيزة، وذلك في إطار دور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز فرص النمو المستدام.

وفي هذا السياق، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما له من إسهامات مباشرة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وأضاف أن مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا التحالف التمويلي تعكس اهتمام البنك بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، بما يتماشى مع أولويات التنمية في مصر، مؤكدا على أهمية الاستثمار في تطوير منشآت الضيافة وفقًا لأفضل الممارسات، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية وتنمية الكوادر البشرية، بما يدعم مكانة مصر كإحدى الوجهات السياحية العالمية الرائدة.

وأكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا التمويل يأتي في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وتاريخية فريدة، وما يشهده القطاع من فرص واعدة للنمو، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الجيزة، بما في ذلك افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من السائحين ويدعم نمو الاستثمارات في الأنشطة الفندقية والخدمات المرتبطة بها.

وأضافت سهى التركي انه من المقرر يساهم التمويل في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية إلى جانب دعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة وتعزيز استدامة النمو على المدى الطويل، بالإضافة الى زيادة عدد الغرف للمجموعة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة وتطوير المهارات المهنية للعاملين بالقطاع ويدعم تنوع وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

وأكد شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات الكبرى التنفيذي أن البنك الأهلي المصري دائما ما يستهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة للمشروعات الاستراتيجية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات التنمية المستدامة. وأضاف ان التمويل يستهدف دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل لمجموعة ADD Properties ودعم المركز المالي وتعزيز السيولة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية في السوق المصرية والتي تتضمن إنشاء فندق جديد بطاقة استيعابية تبلغ 400 غرفة على أن يحمل العلامة التجارية جراند حياة بمنطقة غرب القاهرة، بالقرب من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، كما أعرب عن استعداد البنك لاستكمال التعاون المثمر مع المجموعة في أنشطتها الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أيمن حجازي رئيس مجموعة تمويل الشركات أن البنك الأهلي المصري يساهم في التمويل بحصة تبلغ 37.5 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس سعي البنك لدعم الاستثمارات في قطاع السياحة باعتباره أحد اهم القطاعات الحيوية التي تساهم في زيادة فرص العمل وزيادة الموارد من العملات الأجنبية، وبما يساهم في تعزيز مكانة المجموعة كأحد أكبر الشركات التي تقدم خدمات الضيافة.

وذكر أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة إن البنك الأهلي المصري يشارك في التمويل كمرتب رئيسي ووكيل تمويل محلى، وان مشاركة البنك في هذا التمويل تعكس حرص البنك على تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال القروض المشتركة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي مستندا في ذلك على شبكة العلاقات القوية التي يتمتع بها البنك.