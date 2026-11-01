أفغانستان: أنباء عن اشتباكات قرب معبر تورخام الحدودي

ذكرت مصادر محلية، أن قوات حركة طالبان والقوات الباكستانية تبادلتا إطلاق النار بالقرب من معبر تورخام الحدودي، اليوم الأحد، مما عرقل عودة المهاجرين الأفغان من باكستان.

وقالت المصادر المحلية، إن الجانبين تبادلا إطلاق النار باتجاه مواقع بعضهما البعض بالقرب من "خط دوراند" وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وذكرت التقارير أن الاشتباكات بدأت بعد أن حاولت قوات حركة طالبان إنشاء موقع أمني يعرف باسم "جانجال" بالقرب من الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت المصادر، أن القتال الأخير أوقف أيضا عودة المهاجرين الأفغان من باكستان من خلال معبر تورخام. وتابعت المصادر أن التوترات والاشتباكات اندلعت سابقا بسبب خطط لبناء نفس الموقع.

ولم يعلق أي من مسئولي حركة طالبان أو المسئولين الباكستانيين بشكل علني على الحادث الذي تم الإبلاغ عنه حتى وقت نشره. ولم تتوافر معلومات على الفور بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار محتملة.