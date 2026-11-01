إصابة أكثر من 100 شرطي وتوقيف 54 شخصا في أحداث الشغب بمدينة فرانكفورت الألمانية

أُصيب أكثر من 100 فرد من أفراد الشرطة الألمانية خلال أعمال الشغب التي شهدتها مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، مساء أمس السبت.

وقال رومان بوزيك وزير داخلية ولاية هيسن (تقع بها فرانكفورت) اليوم الأحد إن من بين المصابين شرطيًا أُصيب بجروح خطيرة. وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن الشرطي المذكور فقد بعض أسنانه إثر إصابته بحجر في وجهه.

وأضاف بوزيك أن الشرطة، التي بلغ عدد أفرادها المشاركين في العملية الأمنية في ذروة انتشارها نحو 1300 شرطي، ألقت القبض على 54 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 13 و29 عامًا. ولفت الوزير المحلي إلى تعرض 17 متجرًا لأضرار، فيما نُهبت خمسة متاجر. وقال بوزيك عن المقبوض عليهم إن "غالبيتهم، على أي حال، يحملون الجنسية الألمانية".

وصرح بوزيك، بأن التقديرات الحالية للشرطة تشير إلى أنها واجهت ما يتراوح بين 1000 و1500 شخص مستعدين لاستخدام العنف "وغالبيتهم ينتمون إلى أوساط ذات خلفية مهاجرة".

وكانت عشرات المدن الألمانية شهدت أمس السبت احتجاجات شبابية شارك فيها عدد كبير من الأشخاص؛ وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة مبادرة "جين زد ريجيلت" (جيل زد يتولى الأمر) للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وخدمات مساعدة المدمنين والعلاج النفسي، واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حماية المناخ، كما طالب المحتجون برفض تطبيق التجنيد الإجباري.