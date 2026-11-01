الهند: تقطع السبل بـ8 متنزهين بعد سقوط أمطار غزيرة وانهيارات جليدية

لا يزال 8 من المتنزهين عالقين على ارتفاع حوالي 4 آلاف متر بالقرب من بحيرة كيدارتال الجليدية في منطقة أوتاركاشي بعد سقوط أمطار غزيرة وانهيارات جليدية عرقلت رحلة عودتهم من بلدة جانجوتري، طبقا لتقرير صادر عن مركز عمليات الطوارئ بالمنطقة بتاريخ اليوم الأحد.

وعلى الرغم من عمليات البحث المتعددة التي أجرتها فرق تابعة لصندوق الاستجابة للكوارث والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث وفريق بحث جوي، لم يتم العثور على المتنزهين حتى الآن، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

وطبقا للتقرير، أبلغت وكالة "سول سيكر" المتخصصة في تتبع المفقودين السلطات في 30 أكتوبر أن مجموعة من المتنزهين انطلقت إلى بحيرة كيدارتال الجليدية من بلدة جانجوتري.

وأضاف التقرير، أنه خلال عودتهم، تقطعت السبل بـ8 أفراد بسبب ظروف تساقط الثلوج بكثافة والانهيارات الجليدية، بينما تمكن 4 من أفراد طاقم الدعم من العودة بسلام إلى بلدة جانجوتري.