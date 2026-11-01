 ضبط 27 ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة غير مرخصة بالقاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 27 ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة غير مرخصة بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 11:48 ص

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 27 ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل مطبعة غير مرخصة بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية رصدت طباعة "مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بمنطقة المرج بالقاهرة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته (27 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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