اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 5 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومخيم قلنديا شمالي القدس.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى "غير حكومي"، في بيان، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بورين جنوبي نابلس واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابا من مخيم قلنديا شمالي القدس.

وبشكل شبه يومي، تنفذ القوات الإسرائيلية حملات اعتقال بالضفة الغربية المحتلة، تطال رجالا وأطفالا ونساء، وسط اعتداءات تنفذها بحق عائلاتهم خلال اقتحام المنازل، إلى جانب تحطيم وتخريب محتوياتها.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، فيما تقول منظمات حقوقية إن الأسرى يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و350 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا.