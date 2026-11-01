الكرملين: بوتين سيرد على أي اتصال من زيلينسكي ومستعدون لاستقباله في موسكو

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يرفض الحوار مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أنه سيرد على أي اتصال يتلقاه منه.

وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال بشأن موقف بوتين من تلقي اتصال من زيلينسكي، إن الرئيس الروسي سيرد عليه بالطبع، مؤكدًا أن موسكو لم تغلق باب الحوار.

وأضاف أن زيلينسكي، يمكنه زيارة موسكو إذا كان يرغب بالفعل في إجراء محادثات مباشرة مع بوتين، لافتًا إلى أن الرئيس الأوكراني يبدي استعداده للحوار عبر قنوات مختلفة.

وفيما يتعلق بمفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية، أكد أوشاكوف، أن موسكو ترى ضرورة أن تبدأ الجولات الأولى بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، معتبرًا أن هذا الإطار الثلاثي هو الأنسب لبدء المفاوضات، في ظل وجود اتصالات عمل بين موسكو وواشنطن.

وحول احتمال مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية في المفاوضات، أوضح أن شكل مشاركتهم ومكان وجودهم على طاولة المفاوضات سيُحددان لاحقًا، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة الأولى هي إطلاق المحادثات الثلاثية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، خلال لقائه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، استعداد موسكو لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا.

ومن جهته، أشار أوشاكوف إلى أن هذه المحادثات يُتوقع عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نحو العاشر من نوفمبر الجاري.