متحدث الأوقاف: برنامج تدريب الأئمة المكثف يركز على تحسين الأداء اللغوي وترسيخ الوعي الديني

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، اليوم الأحد، أن الوزارة أطلقت برنامجا تدريبيا للأئمة يستهدف تدريب ألف إمام خلال الشهر الأول، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخطاب الدعوي ومواجهة الفكر المتطرف وترسيخ الفهم الصحيح للدين.

وقال رسلان - في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" -: "إن التدريب هو عنصر أصيل في مسألة تجديد الخطاب الديني، ولذلك يجب تجديد الفكر الذى يقف وراء الخطاب بالتعلم والتدريب المتواصل وهذا ما نسعى إليه من خلال البرنامج الوزاري".

وأشار إلى أن الوزارة وضعت لهذا البرنامج المكثف حوالي 100 ساعة في الشهر من التدريب بحضور ألف إمام في ثلاث محافظات هي (القليوبية والجيزة والقاهرة).

وأضاف أن أهم العناصر التي سيتم التركيز عليها خلال البرنامج التدريبي هي أصول الفكر المعتدل ومكافحة التطرف وتحسين الأداء اللغوي.. مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن اختبارات لتقييم مستوى الأئمة المشاركين، وتخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.