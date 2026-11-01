تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية، أبرزها قمة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهة طرابزون سبور أمام غازي عنتاب في الدوري التركي.

وتشهد منافسات الدوري الإسباني إقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهة ريال مدريد وراسينج سانتاندير، فيما تتواصل منافسات الدوريين الألماني والفرنسي، بالتزامن مع إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الخليج للناشئين، حيث يلتقي منتخب مصر مع الصين في مواجهة مرتقبة.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول × أرسنال _ 6:30 مساءً _ beIN SPORTS 1

مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير × سامسون سبور _ 3:00 عصرًا _ beIN SPORTS

طرابزون سبور × غازي عنتاب _ 3:00 عصرًا _ beIN SPORTS 1

قاسم باشا × بشكتاش _ 6:00 مساءً _ beIN SPORTS 3

مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × إشبيلية _ 3:00 عصرًا _ beIN SPORTS 3

راسينج سانتاندير × ريال مدريد _ 5:15 مساءً _ beIN SPORTS 2

أتلتيك بيلباو × ريال سوسييداد _ 10:00 مساءً _ beIN SPORTS 1

مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين × كولن _ 4:30 عصرًا _ MBC Action / شاهد

آينتراخت فرانكفورت × هامبورج _ 6:30 مساءً _ MBC Action / شاهد

مباريات الدوري الفرنسي

ليون × أنجيه _ 6:15 مساءً _ beIN SPORTS 5

باريس إف سي × موناكو _ 6:15 مساءً _ beIN SPORTS 4

مارسيليا × تولوز _ 9:45 مساءً _ beIN SPORTS 2

مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد نابولي - الساعة 10:45 مساءً - شاشا سبورت وستارز بلاي.

مباريات الدوري الاسكتلندي

فالكيرك × سيلتيك – الساعة 4:00 مساءً – الشارقة الرياضية.

مباريات كأس الخليج للناشئين – نصف النهائي

الإمارات × اليمن _ 5:45 مساءً _ الكأس HD1

مصر × الصين _ 8:15 مساءً _ الكأس HD1