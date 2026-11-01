الرئيس الأمريكي: بولسونارو يمكنه البقاء في الولايات المتحدة ما دام يريد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن فلافيو بولسونارو يمكنه البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجل غير مسمى.

وتشير تصريحات ترامب، التي أدلى بها لصحفيين خلال حفل هالوين في ناديه بولاية ‌فلوريدا، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل قد تظل متوترة لبعض الوقت، حتى مع تحدث، وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع كبير الدبلوماسيين البرازيليين في وقت سابق من يوم السبت.

وقال ترامب عن بولسونارو الذي غادر البرازيل بعدما خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "يمكنه البقاء هنا ما ⁠دام يريد. في رأيي، كانت الانتخابات مهزلة".

ووصف مراقبون من خارج البرازيل الانتخابات بأنها حرة ونزيهة.

وجاء قرار بولسونارو الذهاب إلى الولايات المتحدة عقب حكم أصدره قاض في المحكمة العليا البرازيلية بإلغاء جواز سفره بعد فترة وجيزة من خسارته، بينما يواجه المرشح تحقيقين اتحاديين في اتهامات بغسل أموال في البرازيل، ورأت الشرطة أنه قد يشكل خطرا بالفرار.

وسمح له بدخول الولايات المتحدة بموجب إفراج إنساني مشروط، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق، وهو وضع لا يستمر عادة سوى عام واحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي يوم السبت إنه تحدث مع نظيره البرازيلي، ‌ماورو ⁠فييرا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وإنهما سيلتقيان مجددا خلال أسابيع.

وفي تصريحات أشارت إلى احتمال تقارب، قال روبيو لصحفيين إنه من المتوقع أن يلتقي فييرا مجددا في فرنسا خلال قمة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع ستعقد الشهر المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن تحضر البرازيل الاجتماع بصفة مراقب.

وقال مسئول أمريكي ومصدر مطلع لرويترز إن ⁠ترامب لا يعتزم حاليا دعم الطموحات السياسية لبولسونارو، الذي وصف نفسه بأنه الزعيم الشرعي للبرازيل، رغم السماح للسياسي البرازيلي بدخول الولايات المتحدة.

فيما أفاد ترامب يوم السبت بأنه لا يخطط للقاء بولسونارو.

كما صرح روبيو يوم السبت بأن الحكومة الأمريكية "لم ⁠تكن مشاركة بشكل مباشر في أي من التحركات" التي أدت إلى مغادرة بولسونارو البرازيل الأسبوع الماضي.

لكن رويترز وعدة وسائل إعلام أخرى ذكرت أن جيسون ميلر، وهو مسئول في البيت الأبيض، ساعد ⁠في ترتيب رحلة بولسونارو.

ويقضي والد بولسونارو، وهو الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، عقوبة السجن في البرازيل بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه في 2022.