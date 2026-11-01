روبيو يقر بمخاوف باكستان بشأن الإرهاب العابر للحدود من أفغانستان

اعترف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمخاوف باكستان بشأن الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية، قائلا إن واشنطن لا تريد أن تصبح باكستان هدفا للإرهاب.

وفي حديثه في مدينة اتلانتا بالولايات المتحدة أمس السبت، في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، قال روبيو إن باكستان قلقة بشأن الهجمات التي يتم تنفيذها من أفغانستان وتعتقد أن حركة طالبان الأفغانية فشلت في اتخاذ إجراء كاف لمنعها، حسب شبكة جيو.نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف روبيو، "باكستان قلقة من الهجمات الإرهابية التي يتم تدبيرها انطلاقا من الأراضي الأفغانية. وتشعر أن حركة طالبان لا تبذل ما يكفي للحد من هذه الهجمات واتخذت باكستان إجراءات ضدها".

وتابع "لقد سمعنا بوضوح تلك المخاوف من جانبهم. ومن الواضح أننا لا نريد أن يستهدفهم الإرهاب".

جاءت تصريحات روبيو فيما جددت إسلام آباد انتقادها لنظام حركة طالبان الأفغانية بسبب ما وصفته بفشل كابول في مواجهة النشاط الإرهابي الذي ينطلق من الأراضي الأفغانية.