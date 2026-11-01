استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص دبابات الاحتلال، خلال توغلها قبل أيام في قرية المصدر.

وأعلنت مصادر طبية أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,580، والإصابات إلى 5,711، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,594 شهيدا، و175,834 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.