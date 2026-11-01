بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في بلغاريا

توجه الناخبون في بلغاريا، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان يحملان رؤيتين متباينتين بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل تصاعد التوترات عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية في البحر الأسود.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن المتنافسين خلال هذه الجولة هما الرئيسة إيلينا يوتوفا التي تؤيد الحوار مع موسكو وتعارض تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ورئيس الوزراء السابق أندريه جيوروف الذي يحظى بدعم قوى المعارضة المؤيدة للغرب.

وكانت يوتوفا قد تصدرت نتائج الجولة الأولى - التي أجريت الأسبوع الماضي وشهدت أدنى نسبة مشاركة انتخابية على الإطلاق إذ لم تتجاوز 23% - حيث حصلت على 35% من الأصوات، وذلك مقابل 32% لجيوروف.

يذكر أن عدة سفن قد تعرضت لهجمات في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية خلال أكتوبر الماضي، ما أسفر عن فقدان 21 شخصا.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء رومين راديف قال إن الهجمات تبدو وكأنها تخدم المصالح الروسية واستدعى السفير الروسي، إلا أن حكومته تؤكد عدم وجود أدلة حتى الآن تربط موسكو بشكل مباشر بالهجمات.



