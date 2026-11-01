وزارة الدفاع اليابانية تسعى لبناء القدرة على إطلاق الصواريخ سريعا

تسعى وزارة الدفاع اليابانية لاستقبال مقترحات بحثية من شركات خاصة ضمن جهودها لتطوير صواريخ صغيرة يمكنها سريعا من إطلاق أقمار اصطناعية بديلة، في حال تعرضت الأقمار الاصطناعية الموجودة بالفعل في الفضاء لهجوم أو عطل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم تخصيص نحو 70 مليون ين "444 ألف دولار" في موازنة 2026 من أجل المبادرة البحثية التي تهدف إلى تسريع النقل في الفضاء.

وقالت الوزارة بعد مراجعة المقترحات البحثية إنها ستدرس تكاليف التطوير بالإضافة إلى السبل والوقت اللازم لتصنيع الصواريخ، وستقرر الذي ستختاره من بين عروض الشركات بحلول فبراير المقبل.

كما تدرس الوزارة استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد وأدوات أخرى لتصنيع أجزاء الصواريخ، كما أنها تدرس ما إذا كان سيتم الإطلاق من البر أم البحر أم الجو .