قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حادثة ‏‏«سفاح التجمع» جريمة جنائية، لكنها تشير أيضًا إلى بعد إلكتروني خطير لا يجب تجاهله‎.‎

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الإثنين، على أهمية التوعية الإلكترونية لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل ‏الاجتماعي، والتي تفوق بكثير الإيجابيات، وذلك على الرغم من دعم الدولة الكامل للتكنولوجيا ‏ومنظومة التحول الرقمي‎. ‎

وحذر من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل فخا للمستخدمين، قائلا: «الأسبوع الماضي ‏تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغات عن رابط يظهر صورتك، وأنت عندك 60 ‏سنة، كل من فتح الرابط تم تهكير صفحاته».‏

ودعا «بدوي» الأسر المصرية إلى ضرورة متابعة أبنائها على الإنترنت، قائلا: «الاستخدامات ‏السلبية للسوشيال ميديا للأسف الشديدة أكثر من الإيجابية»، مستشهدا بحادثة «سفاح التجمع» ‏والذي اصطاد ضحاياه عبر السوشيال ميديا.‏

وحذر من مخاطر السوشيال ميديا، لا سيما في ظل إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم واقعية، ‏قائلا:«السوشيال ميديا عالم افتراضي، ممكن شخص يدخل لك بحساب مستعار، وصورة غير ‏حقيقية يقلب حياتك ويستدرجك زي حادثة سفاح التجمع». ‏

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شاب، السبت الماضي، بتهمة قتل سيدات ثلاث في ‏منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، قبل التخلص من جثثهن في الصحراء‎. ‎

وأفادت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن وجود آثار تعذيب على جثث الضحايا، ‏واعترف المتهم، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ «سفاح التجمع»؛ باستدراج ضحاياه من النساء ‏إلى شقته، وتعذيبهن بأدوات حادة قبل قتلهن وخنقهن.‏