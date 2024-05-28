قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حادثة «سفاح التجمع» جريمة جنائية، لكنها تشير أيضًا إلى بعد إلكتروني خطير لا يجب تجاهله.
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على أهمية التوعية الإلكترونية لمواجهة مخاطر الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفوق بكثير الإيجابيات، وذلك على الرغم من دعم الدولة الكامل للتكنولوجيا ومنظومة التحول الرقمي.
وحذر من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل فخا للمستخدمين، قائلا: «الأسبوع الماضي تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغات عن رابط يظهر صورتك، وأنت عندك 60 سنة، كل من فتح الرابط تم تهكير صفحاته».
ودعا «بدوي» الأسر المصرية إلى ضرورة متابعة أبنائها على الإنترنت، قائلا: «الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا للأسف الشديدة أكثر من الإيجابية»، مستشهدا بحادثة «سفاح التجمع» والذي اصطاد ضحاياه عبر السوشيال ميديا.
وحذر من مخاطر السوشيال ميديا، لا سيما في ظل إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم واقعية، قائلا:«السوشيال ميديا عالم افتراضي، ممكن شخص يدخل لك بحساب مستعار، وصورة غير حقيقية يقلب حياتك ويستدرجك زي حادثة سفاح التجمع».
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شاب، السبت الماضي، بتهمة قتل سيدات ثلاث في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، قبل التخلص من جثثهن في الصحراء.
وأفادت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عن وجود آثار تعذيب على جثث الضحايا، واعترف المتهم، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ «سفاح التجمع»؛ باستدراج ضحاياه من النساء إلى شقته، وتعذيبهن بأدوات حادة قبل قتلهن وخنقهن.