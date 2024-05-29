اعتبر البيت الأبيض أن الغارة الجوية التي وقعت الأحد، وأدت إلى استشهاد عشرات الأشخاص في مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "لم تتجاوز الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في إيجاز صحفي الثلاثاء عندما سئل كيف لا يتجاوز هذا الهجوم الخط الأحمر لبايدن بقوله: "لا نريد أن نرى عملية برية كبيرة، لم نر ذلك في هذه المرحلة"، وأضاف أنه "ليست لديه أي تغييرات في السياسة للتحدث عنها" عندما سئل عما إذا كانت هذه الغارة "ستغير السياسة" لكنه أكد أنها "حدثت للتو"، بحسب شبكة (سي إن إن).

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين بعد اندلاع حريق في المخيم في أعقاب الغارة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة ومسعفين فلسطينيين.

وعندما سئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد رأى بعض الصور من رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال كيربي إنه "لا يستطيع التحدث عن ذلك ولكن الرئيس ظل على اطلاع طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدبابات الإسرائيلية التي شوهدت في وسط رفح تشكل عملية برية كبيرة، أشار كيربي إلى تصريحات الإسرائيليين التي تقول إنهم يعملون في رفح بطريقة "دقيقة"، وقال: "هذا ما قاله الإسرائيليون، لسنا على الأرض".