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أوكرانيا: أحبطنا مخططا روسيا لاغتيال زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:39 م

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططا زعم أن روسيا أعدته لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسئولين عسكريين وسياسيين.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، إنهم كشفوا عن شبكة عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا يستعدون لاغتيال زيلينسكي ومسئولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار جهاز الأمن إلى إلقاء القبض على عقيدين من جهاز حماية الدولة الأوكرانية، موضحاً أنهما سربا معلومات سرية إلى روسيا، لتقوم استخبارات الأخيرة "بوضع مخططاتها للقضاء على زيلينسكي"، بحسب البيان.

ويأتي الإعلان عن إحباط مخطط الاغتيال بينما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022.

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