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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقال حساب الوكالة عبر «X» مساء الخميس: «تنتظر حوالي 3 آلاف شاحنة تابعة للأونروا محملة بإمدادات منقذة للحياة خارج غزة؛ لكن الحصار المستمر يمنع دخولها».

وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بـ«إعادة فتح المعابر ورفع الحصار فورًا»، مشيرة إلى أن حياة مليون طفل في غزة تعتمد على هذه المساعدات وبدونها فإن حياتهم في خطر.

وأكدت الأونروا، أنها تظل المزود الأكبر للتعليم وحالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في جميع أنحاء القطاع، في ظل الظروف القاسية والتحديات الهائلة الراهنة.

وأشارت الوكالة إلى أن «660 ألف طفل في غزة خارج مقاعد الدراسة بسبب الحرب، منذ استئناف القصف العسكري بعد انتهاء وقف إطلاق النار، حيث تأثرت بشدة أنشطة التعلم المؤقتة».

وأوضحت أن أوامر النزوح الإسرائيلية أدت إلى زيادة صعوبة وصول الأطفال إلى الدعم النفسي العاجل، مختتمة: «يجب وقف إطلاق النار الآن».