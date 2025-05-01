السيطرة على حريق هائل بمصنع قطن في سمنود بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد مصانع القطن بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود؛ ما أسفر عن خسائر كبرى في الممتلكات.

وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بأحد مصانع القطن بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق، وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب في عدد من بالات القطن المخزنة في أرض فضاء خلف المصنع والمملوك لأحد المواطنين بقرية الراهبين، ورجحت المعاينة أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، ومعرفة سبب الحريق، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



