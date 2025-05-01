من يخلف والتز بمنصب مستشار ترامب للأمن القومي؟

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر – لم تسمها – قولها إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف من خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب مستشار الأمن القومي بدلا من مايك والتز.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن والتز سيترك منصبه، بعد تورطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن أليكس وونج نائب والتز، سيترك منصبه أيضا، فيما أكدت شبكة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي يستعد للإعلان عن ذلك.

ومنذ أواخر مارس، يواجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيت، انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، تمت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحافي عبر خدمة "سيجنال" للرسائل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، أن ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي، بعد توتر داخل البيت الأبيض بسبب "تسريبات" وتعيينات مثيرة للجدل من قِبل مستشار الأمن القومي.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض يشهد انقاسما بشأن إدارة السياسات الأمنية، وتسريب معلومات حساسة عبر تطبيق مشفّر (سيجنال).

كان ترامب وكبار مسئولي الإدارة، بمن فيهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، يشعرون بالإحباط من والتز حتى قبل فضيحة تطبيق سيجنال.