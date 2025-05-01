مدير عام صحة غزة يدعو الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة في القطاع

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بغزة منير البرش، إن 91 بالمئة من الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون أزمة غذائية، بعد مرور شهرين على إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر.

وأضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول»، اليوم الخميس، أن 92% من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون من نقص غذائي حاد جراء الحصار الإسرائيلي، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ونموهم.

ونوه أن «65% من الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة».

ودعا الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بغزة، بما أن المؤشرات الميدانية والمعطيات الطبية والإنسانية تؤكد تحقق الشروط الدولية لذلك.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 شهيدًا (منهم شهيد انتشل جثمانه)، و77 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و418 شهيدًا، و118 ألفًا و91 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2326 شهيدًا، و6050 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.