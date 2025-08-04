حادث توك توك أمام لجنة انتخابية في أسوان يُسفر عن إصابة 6 مواطنين

شهدت قرية الحصايا بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادث انقلاب توك توك أمام إحدى اللجان الانتخابية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الجهات المعنية في مركز إدفو قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث أمام لجنة قرية الحصايا، التابعة لدائرة المركز، نتيجة انقلاب توك توك، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتبين أن الحادث وقع أثناء توجه المصابين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وأدى إلى تعرضهم لإصابات متفرقة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: زينب محمد محمود (45 عامًا) بكدمات متفرقة، نادية عبد المولى نور (60 عامًا) بكدمة في الصدر، لطيفة محمد عابدين (58 عامًا) بكدمات بالجسم، لطيفة سيد حسيب (60 عامًا) بكدمات وسحجات، نادية مصطفى ترازى (60 عامًا) بكدمات وسحجات، وسلامة حسانين سلامة (30 عامًا) بكسر في الذراع الأيمن والفخذ الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.