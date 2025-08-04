 مكتب نتنياهو: قرار احتلال غزة بالكامل تم اتخاذه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب نتنياهو: قرار احتلال غزة بالكامل تم اتخاذه

وكالات
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 8:35 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 8:35 م

كشف مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القرار اتخذ وسيحتل الحي كامل قطاع غزة".

وبحسب هؤلاء المسؤولين الكبار، فإن "حماس لن تفرج عن أي رهائن آخرين دون استسلام كامل، ولن نستسلم. وإذا لم نتحرك الآن، فسوف يموت الرهائن من الجوع وستبقى غزة تحت سيطرة حماس.

وصرح المسؤولون بأن "نقطة الارتكاز قد ضاعت، وسنحتل قطاع غزة بالكامل"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأضافوا أنه "ستكون هناك أيضًا أنشطة في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن. إذا لم يكن هذا مناسبًا لرئيس الأركان، فعليه الاستقالة".

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