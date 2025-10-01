وزير الخارجية التركي يزور الإمارات الخميس لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إجراء زيارة إلى الإمارات، غدا الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات، وقضايا إقليمية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، أنه من المنتظر أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته في الإمارات على رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون متعدد الأبعاد مع الإمارات.

وأوضحت المصادر، أن من المتوقع أن يتناول فيدان المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار والسلام في غزة، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر.

وبحسب المصادر فإن من المرتقب أيضا أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته بالإمارات، على أهمية تقديم الدعم للحكومة السورية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا.

وكان فيدان قد أجرى زيارة إلى الإمارات في 5 مايو الماضي، حيث استقبله الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وارتقت العلاقات التركية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تقرر إنشاؤه خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في يوليو 2023.

وفي 16 يوليو2025، انعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بالعاصمة أنقرة برئاسة زعيمي البلدين.

وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16 مليار دولار عام 2024.