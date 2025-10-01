 5 مرشحين لتدريب اتحاد جدة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 3:30 م القاهرة
5 مرشحين لتدريب اتحاد جدة

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 3:29 م

يتطلع نادي اتحاد جدة السعودي لحسم ملف المدير الفني الجديد للنادي في أسرع وقت بعد قرار إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأشارت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، إلى أن إدارة اتحاد جدة وضعت أكثر من مدرب في حساباتها، بداية من الأرجنتيني سانتياجو سولاري، والإيطالي لوتشيانو سباليتي.

كما تشمل القائمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والهولندي مارك فان بوميل، والألماني روجر شميدت.

وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويتولى حسن خليفة قيادة اتحاد جدة بشكل مؤقت، حيث تواجد في لقاء شباب أهلي دبي قبل الخسارة بنتيجة 1-0 في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.


