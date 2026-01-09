السنغال تعبر مالي وتتأهل للمربع الذهبي في كأس أفريقيا 2025

تغلب منتخب السنغال على نظيره مالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب طنجة، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب منتخب السنغال على معظم مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب منتخب مالي في الشوط الثاني.

وتمكن منتخب السنغال من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة 27، عن طريق اللاعب، إيليمان ندياي، بعد خطأ فادح من الحارس، ديجي ديارا، الذي سقطت الكرة من يديه، ليقابلها لاعب السنغال بتسديدة في المرمى.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، حصول ييف بيسوما، لاعب مالي على بطاقة حمراء، ليستكمل منتخب النسور المواجهة بـ 10 لاعبين، مثلما حدث في المباراة الماضية أمام تونس.

وحاول منتخب مالي كثيرًا في الشوط الثاني، من أجل العودة في النتيجة، إلا أن جميع المحاولات لم تُكلل بالنجاح، فيما اعتمد منتخب السنغال على الهجمات المرتدة، حيث تألق الحارس، ديجي ديارا في التصدي للعديد من الفرص المؤكدة.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يواجه الفائز من مباراة مصر أمام كوت ديفوار.