نجاة مراسل تلفزيون سوريا بعد أن صدمته دبابة خلال بث مباشر في حلب: قابلت الموت

كشف مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان، عن أنه بخير وذلك بعد أن تعرض لحادث مروع أثناء بث مباشر، حيث صدمته دبابة في محافظة حلب.

وقال عمار عبر صفحته على موقع فيسبوك: «الحمد لله أولًا وأخيرًا.. وشكراً لكل اللي اتصل وارسل رسالة واتطمن وعلق تعليق.. شكرًا لمحبتكم ولاتصالاتكم.. شكرًا للإدارة والزملاء بتلفزيون سوريا.. ما تركوني ولا لحظة ومتابعيني بالمشفى والاهتمام وبكل شيء».

وأضاف: «الحمد لله كانت حادثة غريبة قابلت الموت فيها ولهلأ مصدوم.. صورت وفحصوني الأطباء ما فيني شي غير (رض كدمي) برجلي».

وتعرض المراسل للحادث في مدينة حلب حيث اصطدمت به دبابة، أثناء نقله تطورات الأحداث ميدانيًا.

وأظهرت اللقطات المصوّرة تقدّم الدبابة باتجاه موقع التغطية، قبل أن تصدم المراسل وتسقطه أرضًا، فيما سارع عدد من المارة إلى التدخل ومحاولة إسعافه.