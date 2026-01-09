البرهان يعِد السودانيين بالنصر على قوات الدعم السريع: نراه قريبا جدا

وعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، شعبه "بالنصر" على قوات الدعم السريع "قريبا جدا".

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مسجد "الشيخ الصايم ديمه" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.

واتهم البرهان، "الدعم السريع" بالتسبب في الأذى لكل السودانيين، متعهدا "برد الظلم الذي وقع على المواطنين وأخذ حقوقهم من المتمردين".

وقال: "هذا العدو لم يترك أحدا في البلاد إلا وتسبب في أذيته والإضرار به، أو فعل به شيئا قبيحا".

وتابع البرهان: "نحن في الجيش يقف الشعب من خلفنا ويقاتل معنا، نعدكم بأن النصر والقضاء على المتمردين (سيكون) قريبا جدا، ونحن نراه قريبا".

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا، إلى مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتستولي "قوات الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.