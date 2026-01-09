مبيومو يقود هجوم الكاميرون أمام المغرب

أعلن ديفيد باجو مدرب منتخب الكاميرون التشكيل الرسمي لـ"الأسود غير المروضة" والذي سيخوض به مباراة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: ديفيد إيباسي

خط الدفاع: شي مالون – صامويل كوتو – نوهو تولو – جونيور تشامايدو

خط الوسط: داني ناماسو – كارلوس باليبا – آرثر أفوم

خط الهجوم: محمد ناجيدا – بريان مبيومو – كريستيان كوفاني

وكان منتخب الكاميرون قد فاز على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في الدور ثمن النهائي بينما تغلب المنتخب المغربي على تنزانيا في نفس المرحلة من البطولة التي يستضيفها على نظيره التنزاني بهدف نظيف.

ويطارد منتخب الكاميرون لقبه السادس تاريخيا، والأول منذ 2017، بينما يحاول المنتخب المغربي تحقيق ثاني ألقابه تاريخيا بعدما فاز بالبطولة عام 1982.