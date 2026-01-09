السنغال تعبر مالي بهدف قاتل وتبلغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

حجز منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه الصعب على منتخب مالي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الدور ربع النهائي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27 عن طريق إيلمان ندياي، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها منخفضة في شباك منتخب مالي، مانحًا “أسود التيرانجا” أفضلية مبكرة حافظوا عليها حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة منعطفًا حاسمًا في الدقيقة 45+3، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب وسط مالي إيف بيسوما، ليكمل المنتخب المالي اللقاء بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول.

ورغم النقص العددي، حاول منتخب مالي العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى السنغال في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة عبدولاي ديابي التي تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة، إلى جانب محاولات متأخرة كادت أن تربك الدفاع السنغالي.

في المقابل، اعتمد منتخب السنغال على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وكاد ساديو ماني ولامين كامارا أن يعززا النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الحارس جيجي ديارا تألق في أكثر من تدخل حاسم.

وانتهت المباراة بفوز السنغال 1-0 بعد وقت بدل ضائع امتد حتى الدقيقة 98، ليؤكد المنتخب السنغالي جدارته بالوصول إلى نصف النهائي، مواصلًا مشواره، بينما ودّع منتخب مالي البطولة بعد أداء قوي لم يخلُ من الندية والروح القتالية.