فريدريش ميرتس يعتزم زيادة الضغط على المفوضية للحد من البيروقراطية وتقليص اللوائح

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيسعى إلى زيادة الضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أجل المضي قدما في موضوع الحد من البيروقراطية.

يذكر أن فون دير لاين سياسية ألمانية وتنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه ميرتس.

وقبيل قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قال ميرتس إنه سيصرّ على أن تتحمل المفوضية الأوروبية مسئوليتها في الحد من البيروقراطية، لافتا إلى أن موضوع القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية يُعَد منذ عامين هو الموضوع الرئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ورأى أنه يجب أن ينعكس هذا الأمر أيضًا في مجال اللوائح التي يجري سنها.

وقال السياسي: "ببساطة، لقد أصبحت المسألة (سن اللوائح) زائدة عن الحد، وسنتحدث عن ذلك". وأكد أنه يجب أن يتم "تصحيح جذري" في كثافة اللوائح الأوروبية.

وفي الأسبوع الماضي، كان ميرتس وجّه انتقادات ملحوظة بالفعل لعمل المفوضية الأوروبية، المسئولة عن طرح مقترحات التشريعات وإلغاء بعض اللوائح. ففي اليوم الاتحادي للمؤسسات المتوسطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، قال ميرتس: "أنتم تعلمون أنني أوروبي التوجه عن اقتناع، لكن الطريقة التي سارت بها الأمور في السنوات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي، وكيف أن هذا الاتحاد الأوروبي زاد أكثر فأكثر فأكثر في التشريعات – لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".

وأضاف أن "آلة المفوضية الأوروبية" تواصل العمل بشكل مستمر، بغض النظر تمامًا عما إذا كان قد تم انتخاب برلمان جديد أم لا، وتابع: "أريد أن أقول ذلك بصورة أكثر وضوحًا وبشكل مجازي: علينا أن نضع عصًا في عجلات هذه الآلة في بروكسل كي تتوقف أخيرًا".

ولم ترد فون دير لاين حتى الآن على هذه التصريحات الأخيرة. وهي تقود المفوضية الأوروبية منذ عام 2019. وقالت أوساط قريبة منها مؤخرًا، إن كلمات ميرتس ربما يمكن تفسيرها بالضغط الداخلي الذي يواجهه بسبب الوضع الاقتصادي في ألمانيا. وأضافت هذه الأوساط أن المفوضية الأوروبية كانت قد قدمت في الفترة الأخيرة بالفعل مقترحات واسعة لتقليص اللوائح، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.