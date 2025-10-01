هطول أمطار غزيرة في جزيرة إيبيزا الإسبانية يتسبب في توقف السياحة بها

تسببت أمطار قياسية ناجمة عن إعصار جابرييل في فيضانات في جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية مما أدى إلى إصابتها بحالة من الشلل بشكل فعلي.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية "إيميت"، اليوم الأربعاء، في ملخص للعاصفة التي شهدتها الجزيرة في اليوم السابق: "كان هذا اليوم أكثر هطول للأمطار في إيبيزا منذ عام 1952 على الأقل (عندما بدأت القياسات)".

وتشير أحدث الأرقام إلى أن 254 لترا من المياه لكل متر مربع سقط في العاصمة، إيبيزا خلال 24 ساعة من أمس الثلاثاء، وهو ما قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه "أكثر من نصف ما يسقط عادة في المنطقة خلال عام كامل".

وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة الجزيرة وجعلتها في حالة من الفوضى. وكان أسوأ حادث انهيار صخري في فندق بالعاصمة، حيث أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، طبقا لتقرير نشرته صحيفة بيريوديكو دي إيبيزا، نقلا عن السلطات المحلية.

وتم إجلاء حوالي 220 سائحا ونقلهم إلى منشأة أخرى، طبقا لما ذكرته سلسلة فنادق فيبرا.

وتضرر آلاف الزوار الآخرين للجزيرة أيضا. ووصل منسوب المياه في الشوارع أمس الثلاثاء إلى مستوى الصدر في بعض الأماكن وأظهرت مقاطع فيديو سياحا يخوضون في مياه الفيضانات حاملين حقائبهم.