جيش الاحتلال: السماح بمرور النازحين من سكان مدينة غزة عبر حواجز تفتيش فقط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال، أنه سيتم السماح بمرور النازحين من سكان مدينة غزة جنوبا عبر حواجز تفتيش فقط.

جاء ذلك بعد أن أعلن إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المرور القادمة من جنوب القطاع.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن الإجراءات تتضمن فحص كل شخص يغادر مدينة غزة إلى الجنوب، تحت ذريعة الحفاظ على أمن السكان المدنيين ومنع المقاتلين من الهروب، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال إلى ثلاث فرق من قواته ستعمل في وقت واحد بهدف السيطرة على مناطق إضافية.

وتقدر المؤسسة العسكرية في إسرائيل أنه مع استمرار العملية، سيزداد عدد السكان الذين يختارون مغاد

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية.

ودان المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق شارع الرشيد/ البحر، الذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة.

وأضاف أنَّ هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.