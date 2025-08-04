 الحكومة الإسرائيلية تصوت لإقالة المدعية العامة بهاراف ميارا بالإجماع - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 8:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية تصوت لإقالة المدعية العامة بهاراف ميارا بالإجماع

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 8:17 م

صوتت الحكومة الإسرائيلية اليمينية، اليوم الاثنين، لصالح إقالة جالي بهاراف ميارا من منصبها كمدعية عامة، مشيرة إلى عدم الثقة في قدرتها على أداء واجبات الوظيفة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع، على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يشارك في التصويت.

ومن المتوقع أن تراجع المحكمة العليا عملية الإقالة، ويتوقع العديد من المراقبين أن يتم إلغاؤها.

ويلعب المدعي العام دورا حاسمًا في الإشراف على شرعية الإجراءات الحكومية، واختلفت بهاراف ميارا في كثير من الأحيان مع نتنياهو حول إجراءات اعتبرتها غير قانونية.


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