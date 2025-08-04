وزير الزراعة: انتخابات الشيوخ عرس ديمقراطي يعكس التفاف المواطنين حول القيادة السياسية

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ يمثل «عرسا انتخابيا» يعكس مدى اهتمام المواطنين وحرصهم على المشاركة، بالإضافة إلى تأكيد المواطنين على الالتفاف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» مساء اليوم، أن أعضاء مجلس الشيوخ يمثلون جموع المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن للمجلس دورا فعالا في مناقشة العديد من الاقتراحات والمساهمة في وضع السياسات العامة؛ بما يصب دائما في صالح المواطنين.

ووصف مجلس الشيوخ بأنه «مجلس العقلاء وهمزة الوصل» التي توصل صوت المواطن بشكل فعلي إلى الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وشدد على وجود تشاور دائم ورؤى واضحة وتفاهم مستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا أن القوانين تخضع للنقاش داخل اللجان المتخصصة، مثل لجنة الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجان أخرى كلجنة الاتصالات ولجنة الخطة والموازنة، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي.

وأكد أن هذا النهج يعكس التعاون الوثيق بين القيادات التنفيذية والقيادات الشعبية؛ بهدف الحفاظ على مصالح جموع الشعب المصري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التي ستصدر مستقبلا.

تستمر انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنة سيادته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

ويتنافس في الانتخابات، 424 مرشحا على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، بينهم 183 مرشحا مستقلا و241 آخرين يمثلون عددا من الأحزاب السياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8286 مقرا انتخابيا، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا.