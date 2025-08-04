دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جميع المواطنين المصريين إلى المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، قائلا إن «على المصريين أن يشاركوا كل برأيه وموقفه.. فالعزوف عن المشاركة يعني إهدار الحق الدستوري».

ولفت خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ عبر فضائية «صدى البلد» إلى حرص المواطنين البسطاء، لا سيما في الأرياف والمحافظات؛ على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.

وأضاف: «ليس أمامنا من خيار إلا أن نذهب وندلي بأصواتنا في هذه المعركة الانتخابية»، مشيرا إلى أن عددا كبيرا للغاية من المرشحين يخوضون الانتخابات، بالإضافة إلى قائمة وطنية موحدة فازت بالتزكية وتمثل 100 عضو في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتضم «كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والشخصيات العامة والحزبية».

وأكد أن إجراء الانتخابات ينفى الشائعات التي ترددت حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن «الرئيس السيسي كان مصرا على إجراء الانتخابات في موعدها»، أسوة بما حدث بعد عام 2013، والالتزام بالمسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيتاتها.

وتستمر انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنة سيادته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

ويتنافس في الانتخابات، 424 مرشحا على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، بينهم 183 مرشحا مستقلا و241 آخرين يمثلون عددا من الأحزاب السياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8286 مقرا انتخابيا، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا.