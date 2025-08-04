رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر: المشاركة تجسد وعي المصريين

أدلى الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأكد السجيني، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، مشددًا على أنها تعكس وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور محوري في إثراء الحياة التشريعية، وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة واستمرار تقدمها.

وأشار رئيس الجهاز إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين على صناديق الاقتراع، معتبرًا ذلك دليلًا على ارتفاع الوعي الشعبي بأهمية المشاركة السياسية، ودعمًا لمسار ديمقراطي راسخ يُكرّس قيم المواطنة والانتماء.

ووجّه السجيني التحية للقائمين على تنظيم العملية الانتخابية، مشيدًا بما شهده من انتظام داخل اللجان وسلاسة في الإجراءات، بما يعكس صورة حضارية ويُعزز من نزاهة العملية الانتخابية. كما ثمّن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير مناخ ملائم يضمن مشاركة المواطنين بسهولة وشفافية.

وفي ختام تصريحاته، دعا السجيني جميع العاملين بجهاز حماية المستهلك إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، انطلاقًا من دورهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات المصريين.