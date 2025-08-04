وزير المالية الألماني يأمل في استثناء الصلب من الرسوم الجمركية الأمريكية

قبل أيام قليلة من موعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، أعرب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن أمله في استثناءات لصالح قطاع الصلب الألماني.

يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضا منصب وزير المالية في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، قال كلينجبايل أمام صحفيين، إنه يرغب خلال هذه الزيارة في مناقشة نظام الحصص فيما يخص تجارة هذا المعدن، بحيث يُسمح بتصدير كميات معينة من خام الصلب إلى الولايات المتحدة إما برسوم جمركية منخفضة أو بدون أي رسوم إضافية، وأردف: "هذا سيكون مهمًا للغاية بالنسبة لصناعة الصلب الألمانية، ولعدد كبير من الوظائف في ألمانيا".

وفي الوقت نفسه، عبّر كلينجبايل عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلًا: "أعتقد أننا كنا ضعفاء جدًا. ولا يمكننا أن نكون راضين عن النتيجة التي تم التوصل إليها"، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في ما تمخضت عنه النقاشات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. وكان كلينجبايل لفت في وقت سابق إلى أن ألمانيا سيتعين عليها اتخاذ إجراءات مترتبة على هذه المفاوضات الجمركية.

وعند سؤاله عن احتمال أن تمثل هذه التطورات نهاية للتجارة العالمية الحرة، قال كلينجبايل إن هذا الأمر يمثل "انتكاسة".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا مؤخرا إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ سريان هذا الاتفاق في 7 أغسطس الجاري.