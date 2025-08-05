ميشالاك يوجه رسالة للزمالك بعد الرحيل المأزوم

وجه البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، بعد فترة قصيرة أمضاها ضمن صفوف الفريق.

ورحل ميشالاك في يناير الماضي عن الزمالك بعدما كان قد انتقل للفريق مُعارا من أُحد السعودي وذلك بسبب عدم الاقتناع الفني بما يقدمه.

ورغم الأزمات التي صاحبت رحيل ميشالاك عن الزمالك وتعريض النادي لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقاته، إلا أن ذلك لم يمنع الجناح البولندي من توجيه رسالة لجماهير الأبيض.

وقال اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "جماهير الزمالك الأعزاء.. كما يعلم الكثير منكم، انتهت رسمياً رحلتي الكروية مع نادي الزمالك في 9 فبراير 2025، أحيانا في كرة القدم لا تسير الأمور كما نرغب لكنني سأظل دائما أذكر اللحظات الجميلة والبطولة التي فزنا بها معا في الموسم الماضي".

وأضاف: "أود أن أغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر الصادق لجميع زملائي في الفريق وخاصة لجماهير الزمالك لقد كنتم مذهلين حقا، طوال فترة تواجدي في النادي، شعرت بدعمكم العميق، وكنت فخراً بارتداء قميص نادٍ يمتلك جماهير بهذه العاطفة والوفاء".

وختم اللاعب المنتقل حديثاً إلى بانيتوليكوس اليوناني قائلا: "أتمنى لكم كل التوفيق لأن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين يستحقون ذلك بكل تأكيد".