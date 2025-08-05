سوريا تبحث إحياء مشروع مترو دمشق بالتعاون مع شركة إماراتية

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، ومحافظ دمشق ماهر إدلبي، مع وفد من شركة إماراتية، الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية لمشروع "مترو دمشق".

جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، الاثنين.

وذكرت الوكالة أن المسئولين السوريين بحثا مع "وفد من الشركة الوطنية للاستثمار، ومقرها الشارقة بدولة الإمارات برئاسة حمد حسن الحمادي، الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية لمشروع مترو دمشق، تمهيدا للوصول إلى مسودة مشروع مذكرة تفاهم لتنفيذ واستثمار المشروع".

وأكد الجانبان "أهمية المترو كأحد المشاريع الإستراتيجية الحيوية لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، لما له من دور في تخفيف الازدحام المروري، والحد من التلوث البيئي، وخدمة شريحة واسعة من المواطنين".

ونقلت "سانا" عن وزير النقل السوري قوله إن "مشروع مترو دمشق يمثل خطوة إستراتيجية على طريق تطوير شبكة النقل العام في العاصمة".

و"مترو دمشق" هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل العام في العاصمة السورية.

كما يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، والحد من التلوث البيئي، وخدمة عدد كبير من المواطنين في دمشق، ويبلغ طوله حوالي 16.5 كيلومترًا، ويمتد من مدينة المعضمية حتى منطقة القابون.