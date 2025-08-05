وزير الطيران يبحث مع رئيس اتحاد المصريين بأمريكا دعم خدمات النقل الجوي للجالية

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد رأفت صليب عوض، رئيس الاتحاد العام للمصريين في أمريكا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت شعار: (من كل مكان.. مصر العنوان).

ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بأوضاع الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها تطوير خدمات النقل الجوي. وقد أعرب وفد الاتحاد عن تقديره للتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع شبكة الخطوط الجوية، وتحسين جودة الخدمات، والتيسيرات المقدمة للمسافرين من وإلى الولايات المتحدة.

كما طرح الوفد مقترحًا بدراسة إمكانية تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة لوس أنجلوس، نظرًا للكثافة السكانية للجالية المصرية في تلك المنطقة، والحاجة إلى ربط مباشر يُسهم في تسهيل حركة السفر، ويعزز الروابط الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن القطاع يُعد جسرًا استراتيجيًا يربط بين مصر وأبنائها في الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى توسيع الربط الجوي مع الوجهات ذات الأولوية للجاليات المصرية حول العالم.

وأضاف الحفني أن شركة مصر للطيران ستتسلم مطلع العام المقبل طائرات جديدة بعيدة المدى من طراز "إيرباص A350"، ما يُتيح التوسع في تشغيل خطوط مباشرة إلى وجهات جديدة، مثل لوس أنجلوس، ويُعزز كفاءة التشغيل وخدمة المصريين بالخارج.

وشدد الوزير على أهمية التواصل المباشر مع ممثلي الجاليات، مؤكدًا التزام الوزارة بتحويل مقترحاتهم إلى خطوات تنفيذية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، وتحسين مستوى الخدمات، بما يعكس مكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني.

من جانبه، عبّر السيد رأفت صليب عوض عن شكره وتقديره للدكتور سامح الحفني على حفاوة الاستقبال وتفاعله مع مطالب الجالية، مشيدًا بالنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران المصري، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز روابط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتقديم كل سبل الدعم والتيسير لهم.